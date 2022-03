Aus der Tür wird eine Klappe

Der Klappenbeschlag Aileron des japanischen Herstellers Sugatsune wird auf das Topfscharnier Olympia desselben Herstellers geklipst und verwandelt es dadurch in einen Klappenhalter. Dieser wird an den Oberboden des Korpus geschraubt anstatt, wie beim Topfscharnier, an die Seitenwand. Die Klappe erhält damit die Eigenschaften, die ihr ein Klappenbeschlag üblicherweise verleiht: Hebeunterstützung, Soft-Close-Schließung und »Free Stop«, also das Stehenbleiben der geöffneten Klappe in jeder beliebigen Position. Die Kraft der Hebeunterstützung lässt sich einfach von vorne durch eine Stellschraube am Beschlag einstellen. Die Schließdämpfung kann in fünf Stufen von »schnell« bis »langsam« vorgewählt werden. Durch die Montage am Oberboden können auch mehr als zwei Scharniere eingesetzt werden, beispielsweise an sehr breiten und schweren Klappen. Außerdem ist es möglich, die Beschlag-Kombination auch für einen Korpusdeckel zu verwenden, also eine Truhe oder eine Bank mit aufklappbarer Sitzfläche.

