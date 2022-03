Eine Cloud für alle

Mit dem Cloud-Service Tapio können holzverarbeitende Unternehmen Teil des Internet of Things werden, ohne dafür eine eigene digitale Infrastruktur aufbauen zu müssen. Die Tapio-Plattform ist also eine Art »Social Network für Unternehmen«, die allen Beteiligten nützt und Kosten erspart. Die Idee stammt von Homag und wurde auf der Ligna 2019 erstmals vorgestellt. 2022 nutzen 46, teils sehr prominente, Unternehmen die Tapio-Plattform. Und der Ausbau geht weiter: Nicht nur in der EU und in USA/Kanada ist das System verfügbar, sondern auch in Südostasien, u. a. in Indonesien, Singapur, Japan, Südkorea, Vietnam und Thailand. Neben dem Ausbau der Verfügbarkeit ist auch mehr Sprachenvielfalt ein Ziel von Tapio; so ist der Service jetzt auch in Italienisch, Spanisch, Polnisch und Japanisch verfügbar.

Tapio GmbH

72285 Pfalzgrafenweiler

www.tapio.one



