Bürsten ist angesagt

Lägler hat für seine Schleifmaschine Trio Bürstteller entwickelt, mit denen Strukturoberflächen erzeugt werden können – staubarm und bis nahe an den Rand des Bodens. Wer das testen möchte, sollte sich den 6. und 7. Mai 2022 vormerken: An diesen Tagen veranstaltet Lägler einen Tag der offenen Tür am Werk in Güglingen. Alle Maschinen des Herstellers werden präsentiert, darunter auch die Schleifmaschine Trio. Außerdem können die Kunden ihre Lägler-Maschinen zum Service mitbringen, um sie abends gewartet und eingestellt wieder mitzunehmen. Um Anmeldung per Website wird gebeten, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eugen Lägler GmbH

Kappelrain 2

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 98900

www.laegler.com



