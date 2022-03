Flucht ohne Flüche

Achsen einfluchten, rechtwinklige Räume anlegen, Höhen messen: Das sind einige der Aufgaben, die der selbstnivellierende Multilinien-Laser LA 180 L von Stabila mit einer Genauigkeit von ± 0,07 mm/m erledigt. Drei Vertikallinien stehen zur Verfügung, eine Horizontallinie und die Lotfunktion. Eine AutoAlignment-Funktion ermöglicht den Ein-Mann-Betrieb: In Kombination mit dem Linien-Receiver werden auf Knopfdruck gleichzeitig Achsen eingefluchtet und rechte Winkel angelegt. Der Receiver steuert dabei automatisch die Feinausrichtung der drei pulsmodulierten vertikalen Laserlinien über Funk auf eine Entfernung bis 40 m. Die Gehäuseform des batteriebetriebenen Lasers ermöglicht die Positionierung in Raumecken und über Kanten (z. B. Betonplatte) – so lassen sich rechte Winkel schnell prüfen. Im Zusammenspiel der gepulsten Linien mit dem Receiver sind Höhenmessungen möglich, über Distanzen bis 100 m. Der Laser LA 180 L mit Stativ-Anschlussgewinde dreht sich automatisch über dem nach unten strahlenden Lot. Nach oben kreuzen sich die beiden Vertikallinien über dem Lotpunkt, was die Übertragung von Layouts vom Boden zur Decke vereinfacht. Das Gerät wird im Set geliefert mit Receiver, zwei Zielplatten, Laser-Sichtbrille und Batterien.

