Bosch Elektrowerkzeuge Neuheiten 2021

Bei der Bosch-Pressekonferenz präsentierte Bosch Power Tools seine diesjährigen Neuheiten.

Wer ein Bosch-Werkzeug kauft, soll es aus Überzeugung tun – das ist das Ziel des Bosch-Marketings. Der Slogan »Harte Arbeit leicht gemacht« soll dem Handwerker vermitteln, dass Bosch auf seiner Seite steht, seine Bedürfnisse kennt und seine Wünsche erfüllt: Kundenbindung durch Problemlösung.

Konsequent in dieser Hinsicht erscheinen die Bosch-Neuheiten des Jahres 2021: Die 18V-Akku-Plattform für Profis hat zwei neue Partner – den Werkzeughersteller Fein, mit dem Bosch bereits die Multitool-Aufnahme Starlock entwickelt hat, und Heraeus, den Hersteller eines mobilen UV-Licht-Gerätes zur Oberflächendesinfektion. Sodann gibt es neue E-Werkzeuge aus der BiTurbo-Linie, die zusammen mit den ProCore-Akkus das Leistungsspektrum des kabellosen Werkzeugkastens erweitern: eine Handkreissäge, eine Tischkreissäge und zwei Drehschlagschrauber. Eine neue Wärmebildkamera dürfte bei allen Bauhandwerkern Aufmerksamkeit erregen: Diese Neuheit hat etwas mit dem Thema Konnektivität von E-Werkzeugen zu tun – ebenso wie ein neuer Laser-Entfernungsmesser im Bosch-Programm. Stichwort: digitale Dokumentation auf der Baustelle. Und schließlich forciert Bosch das Thema Zubehör: Verwendet man E-Werkzeug und Zubehör aus einer Hand, so die gesetzte Botschaft, steigert man die Produktivität durch längere Standzeiten und Zeiteinsparung bei der Wahl und dem Wechsel der Sägeblätter, Schleifmittel usw.

Die GTS 18V-216 ist die erste Akkutischkreissäge im Bosch-Programm und bietet bei einem Sägeblattdurchmesser von 216 mm eine Schnittleistung von 70 mm Schnitthöhe und 635 mm Schnittbreite. Sie eignet sich damit besonders für den Zuschnitt von Plattenmaterialien und längt auch Kanthölzer und Bodenleisten zuverlässig ab. Zudem ist sie dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischen Tragegriffen einfach zu transportieren. Schiebestock, Winkelanschlag, Parallelanschlag und Schutzhaube werden direkt am Gerät verstaut.

Akkupower dominiert

Die GKS 18V-70 L ist die erste Akkuhandkreissäge von Bosch mit Sägeblatt links. Sie ist für Linkshänder und Handwerker konzipiert, die lieber links sägen. Darüber hinaus bietet sie mit einem 190-mm-Blatt 70 mm Schnitttiefe. Ihr vorderer Griff ist nicht als Knauf, sondern als Bügel ausgeführt, um sie einfach und sicher zu führen, auch in geneigter Einstellung.

Die Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C und GDS 18V-1050 HC bieten Mehrwert durch ein User Interface am Gerät und jetzt auch durch Connectivity-Funktionen per Smartphone. Sie unterscheiden sich durch ihre ½- beziehungsweise ¾-Zoll-Werkzeugaufnahme. Der Benutzer kann direkt am Gerät drei Geschwindigkeitsstufen wählen und hat damit jederzeit die Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment. Alle vordefinierten Funktionen – z. B. Auto Shut-Off und Auto Bolt Release (ABR) – können per Bosch Tool -box App als »Custom Modes« gespeichert werden.

Bei der Wärmebildkamera GTC 600 C entspricht jeder der knapp 50 000 Pixel einem Messpunkt. Das Ergebnis ist ein detailliertes und präzises Wärmebild. Die aufgenommenen Bilder können mit einem bis zu 30 Sekunden langen Sprachkommentar versehen werden, welcher zusammen mit dem Real- und dem Wärmebild gespeichert wird. Die Daten können per App oder am PC weiterverarbeitet werden.

Das Zubehör unterteilt Bosch neu in die Linien Bosch Expert (Kennfarbe Blau), Bosch Pro (Grau/Blau) und Bosch (Weiß). Ein Beispiel aus dem Expert-Programm ist der Fliesenbohrer HEX-9 HardCeramic, speziell für harte Fliesen bzw. Feinsteinzeug. Er hat eine bis zu zehnmal längere Lebensdauer als übliche HM-Fliesenbohrer. Der Kopf ist asymmetrisch und bildet dadurch Zähne, die sich effizient durch das Material arbeiten. Seine Zentrierspitze ermöglicht Anbohren ohne Abrutschen auf der Fliese. -HN