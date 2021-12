Der stufenlos in der Höhe verstellbare Arbeitstisch von Ruwi verbessert Ergonomie und Flexibilität – im Handwerk und in der Industrie genauso wie in Ausbildungswerkstätten, Bildungseinrichtungen und Werkstätten für Behinderte. Eine leichtgängige Hydraulik bringt den Scherenhubtisch per Fußpumpe auf eine rückenschonende Arbeitshöhe. Der Tisch trägt bis zu 300 kg, es gibt ihn mit unterschiedlichen Oberflächen im Nut- und Lochrastersystem sowie mit vielfältigem Zubehör, vom Schnellspanner bis zum Schraubstock. Mit vier feststellbaren Lenkrollen kann er überall verwendet werden, wo er gerade gebraucht wird, nicht nur in Bezug zu stationären Maschinen, sondern auch beim Transport von Materialien. Der Tisch ist in drei Varianten erhältlich: zunächst als einfacher Lochrasterarbeitstisch, sodann mit Schubkasten, Stauraum und Auflageschienen und schließlich mit einer Schwenklochrasterplatte, die die Arbeitsfläche von 800 x 1200 mm auf 1200 x 1600 mm vergrößert.

Ruwi GmbH

78737 Fluorn-Winzeln

Tel.: (07402) 8414

www.ruwi.de