Längsschnitte leicht gesägt

Der Massivholzzuschnitt ist ein kräftezehrendes Geschäft. Eine Längsschnittsäge kann deutliche Entlastung bringen. Willi Brokbals hat wissenswertes zu diesen Sägespezialisten zusammengetragen. Eine Marktübersicht liefert die wichtigsten Informationen.

Hier finden Sie die Marktübersicht »Längssägen« zum Download

In der Schreinerei ist die Formatkreissäge die Allrounderin beim Sägen und die Längsschnittsäge ist die Spezialistin für den Massivholzzuschnitt. Die Leistungsdaten sind beeindruckend – das zeigt die Marktübersicht. Und das bei denkbar einfacher Bedienung: Brett auflegen, am Laserstrahl ausrichten, Fußpedal betätigen und nach dem Schnitt wieder freigeben. Fertig.

Maschinenständer. Die Maschinenständer sind schwere, verwindungssteife Stahlkonstruktionen, die deutlichen Abstand zwischen Maschinenbett und Werkstattboden haben, damit anfallende Spreißel einfach entsorgt werden können. Um diese erst gar nicht durch den Sägeschlitz zu lassen, bieten Stoll und Weinig einen automatischen Schnittfugenverschluss, der die Schnittlinie vor und nach dem Sägeblatt permanent abdichtet.

Sägewagen und Vorschub. Der Sägewagen parkt am linken Ende des Maschinenständers und wird mit Rollen auf massiven Gleiswellen geführt. Ausgelöst wird der Sägeschnitt durch ein Fußpedal, das meist so lang ist wie der mögliche Sägeschnitt. Das Sägeblatt fährt auf die gewählte Höhe und wird mit dem Sägewagen von einer hydraulisch angetriebenen Kette durch das Schnittgut gezogen. Gegen das Klemmen des Sägeblattes hat Weinig ein Antiblockiersystem und Stoll eine leistungsüberwachte Vorschubregelung integriert. Nach Freigabe des Fußpedals taucht die Säge unter das Tischniveau ab und fährt zurück in den Sägebahnhof.

Stopp- und Positionieranschlag. Die Werkstücke werden auf Metall- oder Kunststoffstreifen, die 90° zur Sägelinie mit Abstand zueinander mit dem Maschinentisch verschraubt sind, gelegt. Abhängig von der Werkstücklänge wird in einen dieser Zwischenräume ein Stoppanschlag positioniert, der den Anschlagpunkt des Brettendes festgelegt.

Mit dem Positionieranschlag wird die Werkstückbreite durch den Abstand zwischen Sägeschnittlinie und den Anlagepunkten am Positionieranschlag festgelegt. Er lässt sich über die gesamte Schnittlänge parallel zur Schnittebene vor und zurückstellen. An der Vorderseite sind mit Abständen Leisten aus hartem Holz oder Kunststoff angebracht.

Auf dem Sägetisch liegende Späne und kleine Spreißel können in diese Lücken rutschen und vermindern so Maßabweichungen durch ungenaues Anlegen. Positioniert wird der Anschlag über einen Joystick, der so lange betätigt wird, bis die Kugelrollspindeln den Anschlag auf das gewünschte Maß bewegt haben oder mittels SPS-Steuerung. Somit ergeben sich zwei unterschiedliche Abfolgen für den Arbeitsablauf.

1. Joystick-Bedienung: Nach dem ersten Besäumschnitt wird der Anschlag auf das gewünschte Breitenmaß verstellt, das Werkstück gegen die Anlagepunkte gedrückt und der Sägevorgang ausgelöst. Um eine zweite Leiste vom Brett trennen zu können, muss die zuvor gesägte Leiste zwischen Anschlag und Brett entnommen werden. Erst jetzt kann das Brett wieder gegen den Anschlag geschoben und die nächste Leiste getrennt werden.

2. SPS-Bedienung: Auch hier wird das Brett für den ersten Besäumschnitt am Laserstrahl ausgerichtet und gesäumt. Ist es gegen den Anschlag geschoben, übernimmt die Steuerung die weitere Positionierung. Nach dem ausgeführten Sägeschnitt kann während der Verstellzeit die gesägte Leiste ungehindert von vorn entnommen und abgelegt werden. Gerade Vielschneider schätzen den Zeitgewinn durch diese Einrichtung.

Lamellenschutz und Druckbalken. Jede Längsschnittsäge hat einen Schutz aus einzelnen transparenten Lamellen, der sich mit dem Tritt auf das Fußpedal über die gesamte Schnittlänge absenkt und das Sägeblatt verdeckt. So entsteht ein geschlossener Kanal, der das Absaugergebnis verbessert, den Zugriff von außen verhindert und trotzdem die Sicht auf den Sägevorgang gewährleistet. Zusätzliche Sicherheit bringt der integrierte Druckbalken, der die Werkstücke sicher gegen den Maschinentisch hält.

Optionen. Zusatzeinrichtungen erleichtern den Umgang mit dem oft schweren Material und erweitern die Möglichkeiten der Längsschnittsägen. So bieten die Hersteller Einschubplatten mit Allseitenrollen, die selbst schwere Bohlen und Balken leicht handhabbar machen. Weinig bietet einen Gehrungsanschlag, der schräges Kappen der Bretter und Kanthölzer ermöglicht. Eine weitere Ausbaustufe ist die automatische Übergabe an eine Ablängsäge, die das Kürzen der parallel gesägten Streifen übernimmt.

Langfristig leistungsfähig

Die Zusammenstellung der optimalen Maschine ist möglich und für viele Massivholzschreiner reizvoll. Formatkreissäge und Mitarbeiter werden entlastet und erhalten ihre Leistungsfähigkeit. Längsschnittsägen arbeiten nicht nur ergonomischer und effizienter als Formatkreissägen, sondern bieten mit ihrem Lamellenschutz und dem Druckbalken ein deutlich höheres Niveau an Arbeitssicherheit.