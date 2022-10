Nah am Original

Nach Jahren des Verfalls ist die Villa Carlshagen in Potsdam in mehreren Stufen saniert worden. Die ovale Wandpaneele im Gartensaal wurde von der Tischlerei Spatzier denkmalgerecht im klassizistischen Stil rekonstruiert.

Hier finden Sie den Detailbogen zum Gartensaal der Villa Carlshagen

Die Villa Carlshagen in Potsdam ist 1870 als kleine Turmvilla erbaut worden und wurde 1910 zum repräsentativen Flügelbau mit Mittelachse erweitert. Nach Jahren des Verfalls haben verschiedene Besitzer das Gebäude ab 2013 in mehreren Stufen saniert und Teile des Innenausbaus denkmalgerecht restauriert und rekonstruiert. Ein besonderes Schmuckstück ist das im klassizistischen Stil wiederhergestellte, ovale Wandpaneel im Gartensaal, der mit seinen virtuosen Tischler- und Stuckateurarbeiten das Zentrum der Villa bildet. Die in der Denkmalpflege erfahrene Tischlerei Spatzier aus Wiesenburg hat Wandpaneele und Türen nach Resten und Fotos rekonstruiert und daraus eine aufwendige digitale Werkplanung für die Produktionsfreigabe erstellt. In den zentral gelegenen Gartensaal ist ein innerer ovaler Grundriss gelegt, der durch den Deckenstuck und die Wandpaneele definiert wird und wie eine Kulisse im Raum steht.

Die 3,85 m hohen Wandpaneele sind von Pilastern und Säulen aus Holz begrenzt, durchbrochen von vier Korbbogentüren mit Füllungsfuttern sowie vier Tapetentüren. Die Rahmen und Füllungen folgen der ovalen Geometrie. Füllungen sind in Biegesperrholz und Starkfurnierauflage mit Weißleim im Positiv- und Negativmodell verleimt. Ovale im obersten Füllungsfeld wurden mit Rücklagenfüllung und rahmender Profilleiste aus massiver Kiefer gefertigt. Alle Bauteile sind weiß grundiert geliefert worden und nach der Montage in Absprache mit der Denkmalpflege mit Osmo Landhausfarbe gestrichen.

»Handwerklichkeit, die Fähigkeit zur Gestaltung und konstruktives Verständnis sind wichtig.«

Jörg Spatzier, Tischlermeister

Der Raum mit den dunkel gefassten Wandtäfern und integrierten Eckschränken befindet sich im Grundriss rechts im alten Gebäudeteil aus dem Jahr 1870. Der linke Teil des raumhohen Täfers konnte restauriert werden, der rechte ist neu angefertigt und achtachsig mit Starkfurnier im Fischgrätmuster furniert. Auch die halbhohe Wandverkleidung mit dem gesimsartig abschließenden Profil ist von der Tischlerei Spatzier rekonstruiert worden. Insgesamt waren zwei bis drei Mitarbeiter rund vier Monate beschäftigt.

Auf dem Bock gefräst

Eine spannende handwerkliche Herausforderung ist für jeden Tischler die Anfertigung dreidimensional geschweifter Rahmenprofile: Sie entstanden für den ovalen Saal auf der CNC und an der konventionellen Tischfräse. Die Modelle für das Fräsen am Anlaufring wurden auf der CNC gefräst, die dreidimensionalen Profile zweifach auf dem Bock, wobei ein Bock auf dem Tisch und ein zweiter am Anschlag montiert war.

Die geraden Profile wurden auf der Tischfräse mit dem Profilmesserkopf gefräst, die Messer nach altem Muster eingeschliffen. Rahmen sind mit Schlitz und Zapfen ausgeführt und zum Teil gedübelt. Rahmen und Füllungen sind in der Werkstatt verleimt worden, ausgenommen die Verbindungsfutter von der geraden Tür zur gebogenen Wandverkleidung: Hier wurden die seitlichen und das obere Element in der Werkstatt fertig hergestellt und vor Ort »nur noch« zusammengesetzt, wie auf Seite 24 zu sehen ist. Die komplexen Rahmen für das verzogene Kopfstück sind nur mit Handmaschinen gefertigt, die Füllungen mit Schablonen formverleimt. Pilaster und Säulen sind bis zu den Kapitellen aus Holz gefertigt: Die Pilaster massiv, die Säulen aus doppelt konischen Segmenten, nach oben schmaler werdend, verleimt (vgl. Seite 23, Horizontalschnitt im PDF). Die floralen Verzierungen in den Kanneluren bestehen wie die Kapitelle aus Gipsstuck und sind aufwendig vom Modell abgenommen.

Eine klare Haltung

So originalgetreu der ovale Saal nach Abschluss der Ausbauarbeiten wirkt, so kühn ist das ausgebrannte Treppenhaus in rohem Beton belassen. Die Treppe wurde in Anlehnung an das Original gestaltet, lässt aber anders als der Wandtäfer im ovalen Saal keine Verwechslung mit dem Original zu. Grundhaltung der Planer im Innenraum war, dort denkmalgerecht zu rekonstruieren, wo es authentisch möglich ist und wo es nicht möglich ist, deutlich darauf hinzuweisen. Gemeinsam mit der Denkmalpflege wurde hier ein konsequenter Weg nah am Original beschritten.

dds-Redakteur Johannes Niestrath hatte die Gelegenheit, die Villa Carlshagen nach Abschluss der Tischlerarbeiten gemeinsam mit Tischlermeister Jörg Spatzier und Architektin Ulrike Reccius in Potsdam zu besichtigen.

Im Detail