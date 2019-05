Die Präzisisonskreissäge PK100 von Rapid ist in verschiedensten Branchen, in der Industrie und im Handwerk vertreten. Oft trifft man die Säge in Berufsschulen und Universitäten, bei Bühnenausstatter oder Möbelherstellern. Die kompakte Kreissäge mit klappbarem Schiebeschlitten braucht wenig Platz, ist präzise, universell einsetzbar und sehr langlebig dank abriebfreiem teflonbeschichteten Gußtisch mit hoher Gleitfähigkeit. Bei Fertighaushersteller WeberHaus in Rheinau z. B. ist die PK100 mit 4 kW Motor und mittlerer Tischgröße im Einsatz. In einer separaten Halle ist die Säge platzsparend zwischen den Arbeitstischen und Profilregalen mit Alu- und Kunststoffstäben platziert. In dieser Abteilung ist die präzise Feineinstellung der Fertigungsmaße und flexible Winkelpositionierung des Sägeblatts wichtig. Die Auswahl an zu verarbeitenden Profilformen und Wandstärken ist groß – für den starken Motor der Säge kein Problem.

