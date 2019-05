12-V-Mini mit Maxi-Power

Durch den enormen Leistungszuwachs übernimmt die 12V-Volt-Klasse Aufgaben, die bisher 18-V-Geräte erledigten. Michael Schmid testet für dds aktuelle 12-V-Werkzeuge von Metabo.

Michael Schmid, Schreinermeister und dds-Tester

Auch Metabo rundet inzwischen wie die Wettbewerber die realen 10,8 V der drei Zellen á 3,6 V auf 12 Volt auf. Unabhängig davon führen die kompakten Akkupacks zu extrem handlichen Bauformen der Werkzeuge, wie sich im Test mit dem Bohrschrauber PowerMaxx_BS-12-BL-Q zeigt. Mein Eindruck beim Fertigen von Einbauschränken mit Beschlagmontagen und Bohrarbeiten: Topp handlich und der Bohrschrauber liegt aufgrund des schmalen Halses perfekt in der Hand. Durch das Wegklicken des Bohrfutters bekommt man bei Bedarf eine sehr kurze Bauform.

Was extrem auffällt ist die enorme Leistung, die in diesem kleinen Akkupack steckt. Bei leichten Schraubarbeiten muss der Drehmoment stark heruntergedreht werden, sonst versenken sich die Schrauben zu tief im Werkstoff. Mir gefällt sehr gut, dass nun auch die dreizelligen Akkus raus aus dem Griff sind und so die Ergonomie siegt. Vorbildlich ist, dass Metabo nun ein durchgehendes Schiebe-Akkusystem bietet, was erlaubt, alles mit demselben Akkuladegerät zu betreiben – von 12 bis 36 Volt.

Und auch die Durchgängigkeit der zehn Hersteller der Akkuallianz CAS überzeugt. Mein digitales Radio bringt den Werkstattbeat – egal ob mit eingeschobenen 12-V-Akkus von Metabo oder den 18 V von Mafell.

Mein Fazit nach den ersten Testwochen zu dem Powermaxx-Schrauber: Ein superhandliches Powerwerkzeug für Beschlagmontagen und mehr!