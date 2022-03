Pfiffiger Tischlerkollege

Dünyamin Mohrbacher betreibt nicht nur seine auf den Laden- und Objektbau spezialisierte Tischlerei T-Wemo in Gelsenkirchen, er ist weiterhin ein pfiffiger Erfinder. Die ihm bekannte Sicherheitstechnik an der Formatkreissäge hielt er für unzulänglich, zumal er sich selbst schon mal den Daumen an der Formatkreissäge verletzt hatte. Aus diesem Grund entwickelte er selbst sein eigenes Sicherheitssystem, das er an der Formatkreissäge im eigenen Betrieb installiert und getestet hat. Es beruht auf einer elektrischen Spannungsdifferenz zwischen dem Sägeblatt samt Sägewelle und der Umgebung beziehungsweise dem Maschinenkörper. Berührt die Hand, ein Finger oder ein Würstchen das Sägeblatt, fließt Strom. Das löst eine Motorbremsung mit Gegenstrom aus, innerhalb weniger Millisekunden steht das Sägeblatt still. Im Falle eines Unfalls kann das Sägeblatt einen Finger zwar anritzen, jedoch kommt es zu stehen, bevor es tief eindringen kann. Ein Nachrüsten alter Maschinen nimmt Dünyamin Mohrbacher wegen des großen Aufwands nicht vor. Er müsste dazu nämlich die Sägewelle aus- und anders als vorher elektrisch isoliert wieder einbauen, Jetzt sucht der Tischler Maschinenbauer, die ihre Sägen mit seiner Erfindung ausstatten wollen. www.t-wemo.com