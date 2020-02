Mit Festools neuem Multifunktionstisch lassen sich Halbformatplatten von nur einer Person aufnehmen und bearbeiten. Mit einer Handkreissäge und einer Führungsschiene wird aus dem Tisch eine mobile Formatsäge.

Platten sägen ohne Helfer, mobil auf der Baustelle oder in der Werkstatt, das geht mit Festools neuem Multifunktionstisch STM 1800, der ab April 2020 erhältlich sein wird. Die Arbeitsebene des zusammenklappbaren Tisches wird durch Holzauflagen aus Buche gebildet, die das Werkstück sicher stützen und ein präzises Arbeiten ermöglichen. Durch eine Kippfunktion lassen sich Platten bis 3100 x 2150 mm im Alleingang aufnehmen. Die ergonomisch variable Arbeitshöhe lässt sich je nach Bedarf auf bis zu 900 mm einstellen.

Ein Multifunktionstisch: Kompakt und Leicht

Der Tisch ist durch sein spezielles Faltsystem leicht und kompakt zu transportieren. Wird er gerade nicht benötigt, kann er platzsparend abgestellt werden. Außerdem lässt er sich klein oder groß aufbauen, je nach Situation. Ebenfalls praktisch: Alle Teile sind sicher am Tisch befestigt – Holzauflagen, Halter, Knöpfe und Räder. Dadurch geht nichts verloren und ist immer da, wenn man es benötigt.

In Kombination mit einer Handkreissäge und der dazugehörigen Führungsschiene lässt sich der Arbeitstisch als mobile Plattensäge nutzen. Damit sind Längs- und Querschnitte an Werkstoffen unterschiedlicher Art möglich. Die getrennten Abschnitte bleiben stets sicher auf dem Tisch liegen.

Und selbstverständlich lässt sich der Multifunktionstisch STM 1800 auch zum Schleifen, Fräsen, Montieren oder Verleimen nutzen. Die robuste Stahlrahmenkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer. Kunststoffgleitelemente und Abdeckstopfen sorgen für gute Gleiteigenschaften der Ausziehrohre. Und zum sicheren Bewegen bzw. Fixieren ist der Tisch mit robusten Rollen und einer Bremse ausgestattet.

4. Februar 2020