Blau, mobil, smart

Ab dem zweiten Quartal gibt es bei der Digi-Gruppe neben der bereits bekannten Anwendung zur Baudokumentation, der Digi-App2, eine neue Web-App. Diese stellt die mobile Brücke zu der Desktopversion der Software Digi-Annexus her und beinhaltet nützliche CRM-Funktionen. So können die Annexus-Anwender jetzt auch schon unterwegs am Smartphone oder am Tablet bequem ihre Kundenadressen aufrufen und Ansprechpartner anwählen. Der direkte Zugriff durch das Aufgabenmanagement und die Option, unterwegs auch schon einen Kundenbericht zu verfassen und direkt zu speichern, macht diese Web-App besonders attraktiv. Als Zielgruppe sieht Digi hier vor allem Bauleiter, Geschäftsführer und Projektverantwortliche im Tischler-/Schreinerhandwerk – eben Personen, die unterwegs schnell und unkompliziert Zugriff auf ihre Adressen und Kundendaten benötigen.

Mit der Gründung der Digi-Annexus GmbH 2013 erweitert das Unternehmen sein Angebot. Die Firmengeschichte begann 1994 mit der Digi-Zeiterfassung.

Digi-Annexus GmbH

Raiffeisenstraße 30

70794 Filderstadt

Tel.: +49 711 70960-0

www.digi-annexus.de



Mehr zum Thema Software von Digi-Annexus