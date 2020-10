Durch die Kooperation von Rehau und Palette CAD ist nun vom ersten Grundriss bis hin zur Bestellung in den Online-Shops des Großhandels alles mit einer einzigen Software möglich. Schreiner geben ihre Aufmaßdaten in das System ein, planen damit schnell, einfach und präzise. Sie präsentieren den Entwurf in beeindruckender 3D-Visualisierung und nutzen die Daten für ihre CNC-Bearbeitung. Rehau-Kanten sind jetzt direkt in Palette CAD eingebunden. Der Schreiner kann somit die perfekte Kante zu seinem Plattenmaterial auswählen und alle Entwürfe direkt mit den relevanten Kanteninformationen versehen. Die Software berechnet anschließend den genauen Materialbedarf, der dann über den Handelspartner ZEG bedarfsgenau ab 1 Meter bestellt werden kann.

Rehau AG + Co

95111 Rehau

Tel.: (09283) 77-0

www.rehau.com