Erform ist ein leistungsfähiger Zulieferer von Möbelfertigteilen und Verbundplatten. Das Unternehmen gilt als Spezialist für Postformingteile.

Mit 85 Mitarbeitern ist die Erform GmbH aus Simbach am Inn ein schlagkräftiger Zulieferer von konfektionierten Möbelteilen. Bereits seit Mitte der siebziger Jahre setzt das Unternehmen das Postformingverfahren ein, um qualitativ hochwertige Komponenten zu fertigen. Das Produktspektrum von Erform umfasst heute neben HPL/CPL-beschichteten Möbelfronten auch solche in Hochglanz und Supermatt sowie Glasersatzfronten. Darüber hinaus werden Leichtbauplatten als Träger verarbeitet, Verbundelemente aus den verschiedensten Materialkombinationen und Postformingelemente mit kleinsten Rundungen bis 1,5 mm Radius gefertigt. Einseitige Kantenleimmaschinen mit PUR- und-Laser-Aggregaten schließen die Querkanten nahezu fugenlos. Hochglanzteile werden auf Wunsch handpoliert und einbaufertig geliefert. Ein vollautomatisierter Maschinenpark mit der nach eigenen Angaben modernsten Postforminganlage Deutschlands bildet die Basis für Hightec-Zulieferteile. Erform ist aufgrund der Unternehmensgröße in der Lage, in erheblichem Umfang Rohmaterialien wie Schichtstoffe und Trägerplatten zu bevorraten, um kürzeste und zuverlässige Lieferzeiten zu garantieren. -HJG