Griff mit Köpfchen

Der eFenstergriff »ConnectSense« erkennt, eingebunden in ein SmartHome-System, zuverlässig Einbruchversuche am Fenster und meldet diese an die SmartHome-Zentrale. Darüber hinaus wird sowohl die Stellung des Griffs (geschlossen, gekippt, geöffnet) wie auch die des Fensterflügels (geschlossen, geöffnet) erkannt und gemeldet. Ein speziell entwickelter Algorithmus kann zwischen einem tatsächlichen Einbruchversuch und einer versehentlichen Erschütterung (z.B. durch ballspielende Kinder) unterscheiden.

Der »ConnectSense« arbeitet mit dem Standard-Funk-Protokoll »Z-Wave Plus«. Er ist daher mit dem aktuellen Sicherheitsstandard S2 ausgestattet. Batterie und Platine verbergen sich im Inneren des Griffs. Eine Endkappe aus Kunststoff sorgt für ungehindertes Übertragen des Funksignals.

