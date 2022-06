Bessere Oberflächen

Neue Fenster zu produzieren bedeutet oft Investitionen in neue Anlagen. Hier bietet Oertli sein Expertenwissen über den internationalen Fenstermarkt bis zu Konzeptionierung und Entwicklung, Dokumentation und Schulungen an. Im Mittelpunkt stehen effiziente Werkzeuge. Diese können mit Centrifugal Applied Technology (CAT) ausgerüstet sein und so Schnittgeschwindigkeiten bis zu 120 m/s erreichen.

High Performance Cutting ist ein weiteres Hochleistungswerkzeug für die Fensterproduktion. Es bietet Vorteile durch geringere Produktionskosten bei optimaler Oberflächenqualität, durch ein fein abgestimmtes System von Leichtgewicht-Grundkörper, Hybridschneiden sowie durch innovative SP-Technik.

Halle 8, Stand 404

Oertli Werkzeuge AG

Schillerstraße 119

73486 Adelmannsfelden

Tel. +49 7963 84190-0

www.oertli.com



