Volkswagen hat für eines seiner Tochterunternehmen ein Gebäude außerhalb des VW-Werks saniert. Großraumbüros wurden mit leichten Schiebewänden, aufgebaut aus transluzenten Waco-Paneelen, in kleinere Einheiten geteilt.

Für die Zonierung der 300 m2 Bürofläche auf zwei Etagen entschied sich der Akustikberater Acoustictex, sein Trennwandsystem Room Tex Wall einzusetzen. Dieses kombiniert die abschirmenden, lichtdurchlässigen ViewPan-Paneele des Herforder Unternehmens Wacosystems mit stoffbespannten und schallabsorbierenden Elementen. Zugang zu den neu geschaffenen Räumen bieten 15 lichtdurchlässige Schiebetüren von Waco – beispielhaft eingebaute leichte Schiebewände.

Drei Gründe sprachen für den Einbau der leichten Schiebewände: Der Doppelboden, in dem die elektrischen Installationen verlegt sind, sollte bestehen bleiben. Auch das geringe Gewicht des Wabensystems ViewPan – es ist leichter als Glas- oder Trockenbauelemente – begünstigte die Entscheidung. Und schließlich musste der Lichteinfall von den Fenstern in die entstehenden Flure gewährleistet werden. Besonders gefiel dem Auftraggeber die Kombination der Werksstoffe – die transluzenten Waben der leichten Schiebewände in Verbindung mit den akustisch absorbierenden und dekorativen, farbigen Stoffelementen. Insgesamt wurde bei dem Projekt eine Fläche von 1500 m2 akustisch aufgewertet. Acoustictex-Monteure passten die Elemente vor dem Einbau auf der Baustelle millimetergenau an.

3. Dezember 2019