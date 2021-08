Mit Kaltschmelz-Technik lassen sich spezielle Dübel von Würth in Leichtbauplatten verankern. Das Verfahren basiert auf dem »WoodWelding« des Schweizer Unternehmens WW WoodWelding. Die Dübel sind in die Platte einzubringen und mittels Ultraschall zu erweichen, sodass sie sich formschlüssig und ohne Klebstoff im Hohlraum verankern. Die Verbindung ist nach Sekunden belastbar. Der Dübel erreicht hohe Auszugswerte und lässt sich als Befestigungspunkt für Spanplattenschrauben, Euroschrauben oder Exzenterverbinder verwenden. Zur Herstellung der Verbindung ist in der Platte lediglich ein Sackloch mit passendem Durchmesser anzufertigen. Würth führt die Schmelzdübel und das Kaltschmelzgerät KSG-E im Programm. Die Dübel gibt es in zwei Durchmessern: Dünnere Kaltschmelzdübel dienen als Verankerungsgrund für Spanplatten- und Euroschrauben, während die dickeren Dübel zur Befestigung von Exzentereckverbindern dienen.

