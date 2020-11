Metabo: CAS - Lebe Deine Freiheit

Cordless Alliance System (CAS) vereint als herstellerübergreifendes Akku-System 17 Marken und mehr als 180 Maschinen unter einem technischen Dach. Ein Akku und ein Ladegerät für alle gängigen Elektrowerkzeug-Typen und das mit weitem Abstand breiteste Angebot an Spezialmaschinen für Profis. Die Kurzformel: 1 Akku + 17 Marken + 180 Maschinen = 100 % kompatibel.

CAS ging im Sommer 2018 mit neun Elektrowerkzeug- und Maschinen-Herstellern aus verschiedenen Bereichen an den Start. Aktuell sind die Unternehmen Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit und Jöst abrasives Teil von CAS. Innerhalb dieses in der Branche einmaligen Akku-Systems sind alle Maschinen der CAS-Partner mit einem Akku zu hundert Prozent kompatibel und beliebig kombinierbar. Auf Basis der leistungsstarken Metabo LiHD-Akku-Technologie versammelt CAS die unterschiedlichsten Gewerke unter einem Dach und bietet professionellen Anwendern so die Freiheit, fernab der Steckdose mit Standard- und Spezialprodukten verschiedener Hersteller mobil und flexibel zu arbeiten.

