Tutorial: Vollflächig selbstklebendende Fensteranschlussfolien easy montieren

Mit Hilfe der Variante „Complete Duo“ der Fensteranschlussfolie Iso-Connect Vario SD von Iso-Chemie kann bei der Abdichtung von Fenstern ganz auf einen Montagekleber verzichtet werden. Daraus ergeben sich Handlingsvorteile bei der Fenstermontage, die man sich in einem Erklärfilm anschauen kann.

Durch die Verarbeitung ohne einen zusätzlichen Montagekleber können bspw. Leckagen von Anfang an verhindert werden, die durch fehlende Kleberapplizierungen entstehen. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass es nicht zu Putzablösungen kommen kann, die durch Kleberverschmierungen auf der Folie verursacht werden. Zudem können die vollflächig selbstklebenden Fensterfolien wie Iso-Connect Vario SD Complete Duo sofort nach der Fenstermontage überputzt werden. Da keine Trocknungszeiten eingehalten werden müssen, entstehen keine Wartezeiten für Anschlussarbeiten. Auch das Verschmutzungsrisiko durch Kleberreste an Fenstern, Bauelementen und am Baukörper wird erheblich minimiert und das Reklamationsrisiko damit gesenkt.

Vorteilhaft ist auch, dass sich die Klebkraft der Folien erst nach ein paar Stunden voll entfaltet. Sollte es also erforderlich sein, können die Complete-Folien praktischerweise nach dem ersten Ankleben nochmals korrigiert und neu positioniert werden. Falls es zu einer mechanischen Folienbeschädigung kommt, kann schnell und einfach eine selbstverklebende Pflasterreparatur mit einem entsprechenden Folienstück durchgeführt werden.

Weitere Infos zu den Fenster- und Fassadenanschlussfolien

Quelle: Iso-Chemie