Die Nominierten zum dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung haben die Chance, sich in einem max. zweiminütigen Video der Jury zu präsentieren und damit ihre Bewerbung abzurunden. 15 unserer 16 Nominierten in diesem Jahr haben diese Gelegenheit genutzt. Einer davon ist Schreinerlehrling Benjamin Heid, der im ersten Lehrjahr eine CNC-Maschine für seine Schule gebaut hat. Für seine Leistung wurde er mit dem dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2020 in der Kategorie „Nachwuchstalente“ ausgezeichnet.

Quelle: dds