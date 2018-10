Umsätze bei Holz-Fertighäusern steigen weiter

Die Holz-Fertigbauweise ist weiter im Aufschwung. Wie aus einer aktuellen Branchenumfrage des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) hervorgeht, erwarten die führenden Fertighaushersteller im deutschsprachigen Raum Rekordergebnisse für 2018. »Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Allzeithoch beim Branchenumsatz in Höhe von 2,86 Milliarden Euro bei einem Marktanteil von über 19 Prozent bei den genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern«, so BDF-Präsident Johannes Schwörer auf der Mitgliederversammlung des Fertigbauverbandes in Aachen. Der Branchenumsatz betrug im vergangenen Jahr noch 2,65 Milliarden Euro.

Viele Verbandsunternehmen sind für die nächsten 50 Wochen ausgelastet. 90 Prozent der 48 Fertighaushersteller des BDF bewerten die aktuelle Geschäftslage als »gut«. Für die kommenden sechs Monate erwarten 84 Prozent, dass sich die Geschäftslage nicht verschlechtern wird. 16 Prozent gehen von einer noch besseren Geschäftslage aus.

Das Kernprodukt der BDF-Unternehmen bleibt das frei geplante Ein- oder Zweifamilienhaus. Die wichtigste Zielgruppe sind Familien mit Kindern und Paare mittleren Alters, die Wert auf Servicequalität, Wohnkomfort und Energieeffizienz legen. 90 Prozent der Häuser werden als klimafreundliche und förderfähige KfW-Effizienzhäuser errichtet, 27 Prozent mit Photovoltaikanlage und schon 14 Prozent mit eigenem Energiespeicher.

Auch die Entwicklung der Beschäftigtenzahl in der Branche ist positiv. »Im Vergleich zum Vorjahr können wir nochmals gut fünf Prozent mehr Mitarbeiter beschäftigen«, unterstreicht Schwörer. 2017 zählten die BDF-Unternehmen insgesamt 12.864 Mitarbeiter, davon 608 Auszubildende. Ende 2018 wird die Beschäftigtenzahl voraussichtlich bei mehr als 13.500 Mitarbeitern liegen.

Deutschlandweit wurden von Januar bis Juli 2018 – so weit reicht die amtliche Statistik – 59.823 neue Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt, 11.501 davon in Fertigbauweise. Das entspricht einem Marktanteil von 19,2 Prozent. Traditionell ist die Holz-Fertigbauweise im Süden und Südwesten der Bundesrepublik besonders stark.

