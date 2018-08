Mit dem Swissclic Panel A von Swiss Krono lassen sich besondere raumakustische Anforderungen mit einem zeitgemäßen Raumdesign vereinen. Wenn eine geringere Lärmbelastung, verbesserte Sprachverständlichkeit und eine anspruchsvolle Ästhetik im Raum gefordert sind, kann der Werkstoff punkten. Das Swissclic Panel A ist im Standardmaß 1380 x 187 x 19 mm erhältlich. Für einen flexibel einsetzbaren Lärmschutz in Büros, Mehrzweckräumen und Restaurants wurde das Swissclic Element A dazu- entwickelt, das sich mit einem Bausatz in eine geräuschhemmende Stellwand verwandeln lässt. Sechs Holz- oder Beton-designs in diversen Farben und Schlitzabständen stehen zur Verfügung. Die Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich im Interior-Studio auf der Swiss-Krono-Webseite schnell und einfach visualisieren. Mithilfe eines Kalkulators können Räume auf Basis der benötigten Produkte und ihrer Richtpreise schnell berechnet werden.

