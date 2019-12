Der Spanplattenwerkstoff BeYond von Swiss Krono besteht zu mindestens 98 Prozent aus natürlichen Rohstoffen und ist damit baubiologisch so unbedenklich wie Naturholz. Die auf einer neuen Rezeptur basierenden Spanplatten sind laut Herstellerangaben die umweltfreundlichsten auf dem Markt. Sie werden mit biobasierten Klebstoffen hergestellt, die höchsten Anforderungen an die Raumluftqualität genügen. BeYond ist mit dem vollständigen Dekorsortiment der »One World Collection« von Swiss Krono erhältlich.

Swiss Krono AG

CH-6122 Menznau

Tel.: +41 (41) 494 94 94

www.swisskrono.ch

3. Dezember 2019