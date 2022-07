Wechsel an der Hanno-Spitze

Hanno hat mit Volker Brock einen neuen Geschäftsführer. Er folgt auf Günter Krohn, der sich am 1. Juli 2022 in den Ruhestand verabschiedete.

Der Diplom- Wirtschafts- und Produktionstechnik-Ingenieur Brock bringt langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung und -entwicklung mit. Vor dem Wechsel zu Hanno arbeitete er als Geschäftsführer beim Familienunternehmen Riedel Filtertechnik (Leopoldshöhe) und der Firma Kelvion am Standort Sarstedt. Neben umfassender internationaler Erfahrung verfügt Brock über weitreichende Kenntnisse in der Markt-, Produktions- und Personalentwicklung. An die Arbeit von Krohn möchte er anknüpfen: »Ich freue mich sehr, den Erfolgspfad von Günter Krohn gemeinsam mit dem Hanno-Team fortzuführen und bin gespannt auf meine neuen Aufgaben.«

Günter Krohn startete seine Hanno-Laufbahn 2008 als Geschäftsführer in Himberg (Österreich), 2016 übernahm er zusätzlich die Leitung am deutschen Standort Laatzen. Seitdem hat er das Unternehmen erfolgreich weiter zu einem prosperierenden Betrieb mit familiärer Unternehmenskultur entwickelt. Um aktuelle ebenso wie künftige Herausforderungen zu meistern und die Zukunftsfähigkeit Hannos zu sichern, trieb Krohn zahlreiche Projekte gemeinsam mit dem Führungsteam voran – darunter der Ausbau des Laatzener Werks sowie strukturelle und personelle Weiterentwicklungen. An Hanno schätzt er vor allem die transparente, flexible Firmenstruktur und -organisation, das Teamwork vor Ort und den weitsichtigen Gesellschafterkreis – dem er zum Abschied dankende Worte entgegenbringt: »Mein Dank richtet sich an die Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die entscheidend zum Hanno-Wachstum beigetragen und den Standort Laatzen unterstützt haben. Gleiches gilt für alle Mitarbeitenden, die mir viele Jahre lang ihr Vertrauen geschenkt haben und auf deren Unterstützung ich immer bauen konnte. Auch Partnern, Unterstützern und Freunden möchte ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.« Bei der Gesellschafterversammlung dankte der Hanno-Gesellschafterkreis Krohn für seinen unermüdlichen und überaus erfolgreichen Einsatz in den letzten 14 Jahren.

