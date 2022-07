Hettich legt Grundstein für Produktionshalle

Hettich erweitert in Ostwestfalen am Stammsitz Kirchlengern/Bünde seine Produktionsflächen für Auszugsführungen und Schubkästen. Dazu investiert die Gruppe mehr als 30 Millionen Euro in zusätzliche 23.500 Quadratmeter Nutzfläche in einer Multifunktions-Produktionshalle. Ende 2021 hatte das Unternehmen mit vorbereitenden Maßnahmen für das Gebäude »C3« begonnen. Nun erfolgte der offizielle Baustart mit einer feierlichen Grundsteinlegung.

Geplant ist, dass die ersten Produkte aus der neuen Halle ab dem zweiten Quartal 2023 vom Band laufen. Das Gebäude wird logistisch mit der benachbarten Logistikhalle »C2« verknüpft. »Die neue Multifunktions-Produktionshalle bietet uns die Chance, mit modernsten Produktionsanlagen die Kapazitätssteigerungen der nächsten Jahre bei verschiedenen Schubkastensystemen zu bedienen und gleichzeitig unseren Kolleginnen und Kollegen ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten«, erläutert Michael Lehmkuhl, Hettich-Geschäftsführer in Kirchlengern.

Knapp 2.900 Mitarbeiter sind in Kirchlengern/Bünde aktuell beschäftigt. Durch die Erweiterung der Kapazitäten sichert Hettich nach eigenen Angaben die Anzahl der Arbeitsplätze und schafft Möglichkeiten für Neue und damit für die Zukunft des Unternehmens.

Das Familienunternehmen Hettich befindet sich in der vierten Generation. »Der Bau der neuen Halle ist ein Bekenntnis für den Produktionsstandort Deutschland und zum Generationenwerk von Hettich. Um dieses symbolisch zu untermauern, haben wir eine Zeitkapsel ins Fundament der neuen Halle eingebaut«, berichtet Timo Pieper, Hettich-Geschäftsführer in Kirchlengern.