Schreinerei Kappen erhält Meisterteam-Qualitätspreis

Die Schreinerei Kappen aus Medebach, seit 2010 Mitgliedsbetrieb der Meisterteam-Verbundgruppe, hat für die Umstellung ihres Betriebs auf eine digitalisierte Auftragsbearbeitung den Meisterteam-Qualitätspreis erhalten. Meisterteam-Geschäftsführer Thomas Schley freut sich, »dass ein weiterer Betrieb der Meisterteam-Verbundgruppe digitale Komponenten in der betrieblichen Praxis nutzt«.

Zuvor hat sich Inhaber Andre Kappen bereits seit längerem mit Fragen der Digitalisierung befasst und mit verschiedenen Lösungsansätzen in seiner Erfahrungsaustausch-Gruppe, auf Jahrestagungen und in Workshopangeboten sachkundig gemacht. Aber welche Maßnahmen in der Digitalisierung wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll sind, und wie die digitale Transformation nachhaltig zur Wirkung kommen kann, ist dabei noch unklar geblieben.

Mit Transformationsberatung fit für die Digitalisierung

Um die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend zu nutzen, hat sich Andre Kappen für eine Transformationsberatung mit Meisterteam-Dienstleistern entschieden. Das Ziel waren übersichtlichere, weniger fehleranfällige und deshalb schlankere Prozesse, als in der bisherigen analogen »Zettelwirtschaft«. Wichtig war ihm, dass alle prozessbeteiligten Mitarbeitenden eingebunden wurden.

Die Digitalisierungsmaßnahmen wurden in drei Phasen durchgeführt:

Ist-Analyse und Verabredung von Handlungsfeldern zur Effizienzverbesserung von Abläufen, sowie erhöhter Effektivität und Kundenzufriedenheit.

Kick-Off-Termin mit den Mitarbeitenden über die grundsätzlichen Vorhaben zur Digitalisierung und das Vorgehen mit Hans-Rüdiger Munzke vom Ingenieurbüro Ideenetz

Realisierungsphase:

In einem Entwicklungs- und Lernprozess wurden in mehreren Arbeitsphasen konkrete Handlungsfelder bestimmt sowie Lösungen für die digitale Transformation entwickelt und innovative Konzepte erprobt. So wurde z. B. die digitalisierte Auftragsbearbeitung per Tablet eingeführt. Dabei wurde an die Zukunft gedacht und sofort auf eine Cloud-Lösung gesetzt. »Der nächste Entwicklungsschritt wird die elektronische Zeiterfassung sein«, so Andre Kappen.

»Der nächste Entwicklungsschritt wird die elektronische Zeiterfassung sein«, so Andre Kappen. Abschließenden Begutachtung der Maßnahmen durch einen unabhängigen Validator

Aufgrund der Ergebnisse in der Begutachtung konnten die Leistungen der Schreinerei Kappen durch die Meisterteam-Verbundgruppe ausgezeichnet und mit dem »Qualitätspreis« gewürdigt werden. »Für einige Einzelmaßnahmen und für die Beratungsleistungen konnten Fördermittel des Programms uWM Plus (Unternehmenswert Mensch/plus) eingesetzt werden«, ergänzt Astrid Mangold, die im Meisterteam für Fördermittel verantwortlich ist und das Projekt begleitet hat.

