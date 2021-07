TopaTeam und Voit kooperieren

Das Schreiner- und Tischlernetzwerk TopaTeam arbeitet nun mit Holztechnikspezialisten Voit aus Au in der Hallertau zusammen. Damit können Mitgliedsbetriebe Möbel nach Maß mit dem Profi-Planungstool »MySchrank.de« von Voit auch online konfigurieren. Ob einzelner Korpus oder komplett konfigurierte Schrankwand – der Online-Konfigurator bietet vielfältige Konstruktions- und Ausstattungsdetails. Die Möbel werden in CNC-Präzision gefertigt und sind bereits vier Wochen nach der Bestellung gut verpackt beim Partnerbetrieb. Besonders hervorzuheben sind die Möglichkeiten der 2D- und 3D-Raumplanung über den Konfigurator. Voit bietet auch ein Planungstool für Privatkunden an, dieses unterscheidet sich allerdings von der B2B-Variante.

Die TopaTeam-Partner bekommen nun Schulungen, um optimal mit dem Planungstool umgehen zu können. Das Programm wird künftig laufend von Software-Spezialisten auf die Bedürfnisse der Mitgliedbetriebe angepasst, so dass diese bestmögliche Konditionen und nahezu uneingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten erhalten. TopaTeam vermittelt zudem interessierten Schreinern und Tischlern außerhalb der Verbundgruppe die Nutzung dieses Planungstools.

»Für unsere Partner ist ein Lieferant wichtig, mit dem sie Möbel individuell und nach Maß planen können«, sagt TopaTeam-Geschäftsführer Walter Greil. »Wir freuen uns sehr, dass wir Voit für TopaTeam gewonnen haben. Das große Know-how des Fachpersonals, die zahlreichen Möglichkeiten hinsichtlich Möbelplanung und -fertigung sowie die Top-Konditionen sprechen für sich.«

Die Voit GmbH ist ein familiengeführter Betrieb, der auf einer Produktionsfläche von 8500 m² mit etwa 60 Mitarbeitern und hochmoderner Fertigungs- und Verpackungstechnik täglich tausende Bauteile fertigt. Zudem ist das Unternehmen mit 100-jähriger Historie für die Objektausstattung und Produktion von Corporate Möbeln für die Automobilbranche bekannt.

Mehr News aus der Branche…