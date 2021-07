Maja Möbel erweitert die Geschäftsführung

Bereits zum 1. April 2021 haben die Maja-Möbel-Unternehmen Maja Möbel Wittichenau und Maja Möbel Kasendorf ihre Geschäftsführung verstärkt: Peter Völkner wird zukünftig die jeweils neu geschaffene Position des kaufmännischen Geschäftsführers in beiden Unternehmen übernehmen. Sein Hauptdienstsitz wird Wittichenau sein, wo das Unternehmeneine der modernsten Fertigungsstätten für Leichtbaumöbel betreibt. Der 52-Jährige unterstützt an diesem Standort die beiden Geschäftsführer Uwe Gottschlich und Gunnar Halbig. Bei Maja Möbel Kasendorf werden hochwertige Mitnahmemöbel für den Bereich Media, Office und Living produziert. Hier tritt Peter Völkner neben Axel Brömstrup in die Geschäftsführung ein.

