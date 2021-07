Umsatz steigt wieder: Gealan investiert in deutsche Standorte

Gealan Fenster-Systeme ist es gelungen, auf Wachstumskurs zurückzukehren. Nach einem zweimonatigem Umsatz-Einbruch im Frühjahr 2020 stand am Ende des Corona-Jahres eine Umsatzsteigerung von 239 auf 245 Millionen Euro fest. Dieser Trend hält in diesem Jahr an: Über die ersten fünf Monate verbuchte der Systemgeber ein weiteres Umsatzwachstum von rund 35 Prozent im Vergleich zu Ende Mai 2020.

Die Investitionen in den zurückliegenden Monaten untermauern, dass Gealan weiter massiv in die eigene Zukunft investiert. Im Vorjahr wurden mehr als 15 Millionen Euro investiert. Allein an den deutschen Standorten in Tanna und Oberkotzau waren es rund 10 Millionen Euro.

In Tanna sind Lagerflächen entstanden, ebenso eine neue Lehrwerkstatt. Dort wurde auch die Instandhaltungs-Werkstatt vergrößert. Vor kurzem hat am Standort zudem eine neue Recyclinganlage den Betrieb aufgenommen, die das ehemals händische Reinigen und Sortieren von zerkleinerten Ausschuss-Profilen nun automatisch vornimmt.

Am Standort Oberkotzau hat das Unternehmen die Digitalisierung des hauseigenen Werkzeugbaus vorangetrieben: Hier sparen neue Software-Lösungen und Prozesse künftig deutlich Zeit und Kosten.

Weitere Investitionen sind bereits geplant: »Wir werden 2021 gruppenweit weitere rund 16 Millionen Euro einsetzen«, erklärte Tino Albert, Geschäftsführer für Technik und Finanzen.

