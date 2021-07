Möbelmeile geht mit Verstärkung an den Start

Die Möbelmeile geht dieses Jahr vom 19. bis zum 23. September 2021 mit 13 Unternehmen an den Start, die in ihren Ausstellungen Ideen für das Zuhause präsentieren. Zur neuen Ausgabe ist erstmalig die Alfons Venjakob GmbH & Co. KG im Markenverbund mit dabei. im Showroom in Gütersloh zeigt der Möbelspezialist attraktive Kollektionen für die stilsichere Wohn- und Speisezimmergestaltung.

Der zweite Neuzugang ist wiederum die neue Marke eines langjährigen Möbelmeile-Mitglieds: Die 3C-Gruppe stellt in ihrem Messezentrum »Candy Sleep« vor – und positioniert sich so auch auf dem Markt für Polsterbetten sowie Schlaf- und Funktionssofas. Das Sortiment bietet anspruchsvolles Design in einer kompakten Kollektion aus Polsterbetten und Schlafsofas – mit hoher Polsterqualität und einer Bezugsvielfalt, die über 300 Varianten umfasst.

Zur Möbelmeile öffnen weiterhin Musterring, WK-Wohnen, Gallery M, Thielemeyer, Rietberger Möbelwerke, Sudbrock, Mobitec, Loddenkemper, Femira, Candy und Carina ihre Türen. Der zugehörige Messeguide unter dem Motto »Ein gutes Stück Zuhause« gibt schon jetzt einen Vorgeschmack auf die kommende Möbelmeile.

Der Möbelmeile Messeguide ist online hier bestellbar

Mehr Branchennews…