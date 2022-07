Krieg und Thümmler an der Spitze

Die Propstei Johannesberg hat nach mehr als 20 Jahren eine neue Geschäftsführung: Mit Jürgen Krieg (Architekt) und Uli Thümmler (Tragwerksplaner) als die beiden neuen geschäftsführenden Gesellschafter übernehmen zwei erfahrene Fachleute aus dem Kreis der 12 Gesellschafter, die die gemeinnützige Gesellschaft der Propstei Johannesberg gGmbH tragen, von nun an die Leitung. Beide sind seit über 20 Jahren mit ihren Planungsbüros auf den Umgang mit historischer Bausubstanz spezialisiert und werden ihre Büros neben der Geschäftsführertätigkeit weiterführen. So ist der Praxisbezug der Fortbildung auch in der Zukunft gesichert.

Krieg und Thümmler planen, die Kooperation und Verständigung unter den Seminarreihen zu intensivieren, da die gleichberechtigte Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Professionen in der Denkmalpflege und Altbauinstandsetzung für die Baustellenpraxis essenziell ist. Auch Veranstaltungen zu übergeordneten Themen, wie z.B. Konfliktmanagement, gesellschaftliche Bedeutung der Denkmalpflege etc. stehen auf der Agenda der beiden neuen Geschäftsführer. So wollen sie die Akzeptanz für Substanzerhaltung und gleichzeitig die Fachkompetenz der Akteure für die Zukunft sichern.

Krieg und Thümmler übernehmen ihr Amt von Dieter Gärtner, der das deutschlandweit renommierte Fortbildungsinstitut für Planende und Ausführende in der Denkmalpflege gegründet und von Beginn an geleitet hat. Er ist bereits Ende Mai 2022 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Sein großer Verdienst war die Fortführung des Bildungsangebotes nach der Insolvenz des Deutschen Zentrums für Handwerk und Denkmalpflege im Jahr 2001.

Mittlerweile ist die Propstei Johannesberg gGmbH eine in Deutschland einzigartige Fortbildungsinstitution, die in den vergangenen 20 Jahren hunderte von Handwerkern, Architekten, Ingenieuren, Energieberatern und sonstigen Fachleuten als Experten in der Planung und Instandsetzung von denkmalgeschützten Bauwerken ausgebildet hat. Das Fortbildungsangebot der Propstei Johannesberg gGmbH umfasst Seminarreihen für Architekten, Ingenieure, Handwerker und Energieberater.

