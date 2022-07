Simonswerk-Kompendium in neuer Auflage

Mit Blick auf veränderte Kundenbedürfnisse und um zusätzlichen Service anzubieten, hat Simonswerk sein Handbuch als Kompendium aktualisiert und neu aufgelegt. Es verschafft eine umfassende Übersicht über die Produktneuheiten bis hin zu den Band-Klassikern der Marken Tectus, Variant, Baka und Siku. Enthalten sind alle technischen Produktinformation in übersichtlicher Form.

Im digitalen Zeitalter von Tablett, Mobilphone und PC bieten die Bandhersteller das Handbuch nun auch in digitaler Form als Blätterkatalog zum Download an. Die Kapitel wurden thematisch als Einzeldateien sortiert, was ein schnelles und effektives Nachschlagen aller Informationen ermöglicht. Über direkte Verlinkungen zum digitalen Produktselektor stehen Produktinformationen wie Leistungserklärungen, Zertifikate und 3D Dateien für alle Produkte zur Verfügung.

Das Handbuch kann kostenlos per Mail bestellt oder direkt von der Website als PDF-Datei heruntergeladen werden. »Wir wollen unseren Kunden den besten Service genau dort bieten, wo er gebraucht wird und das mit allen Medien rund um die Uhr. Das ist unser Grundgedanke für das Handbuch, die digitalen Angebote und die Kommunikation mit unseren Partnern«, sagt Carsten Huber, Head of Group Marketing.

Das Unternehmen Simonswerk zählt zu den führenden Komplettanbietern von hochwertiger Bandtechnik aus deutscher Produktion für Wohnraum-, Objekt- und Haustüren aus Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff und Glas.