»Mann der ersten Stunde« übernimmt

Das PfB Rosenheim hat bereits seit 1. Juli mit Andreas Nerz einen neuen Institutsleiter. Sein Stellvertreter ist Dr. Daniel Rüdiger Müller, der seit dem Ausscheiden von Rüdiger Müller im vergangenen Jahr als Prokurist organisatorische Tätigkeiten übernommen hat und neben der Personalleitung für die Kommunikation des PfBs verantwortlich ist.

Andreas Nerz wurde bereits als Praktikant nach seinem Studium an der Fachhochschule Rosenheim von Rüdiger Müller im Prüfinstitut Türentechnik + Einbruchsicherheit (PTE Rosenheim) in den diversen Prüfungen einschließlich Erstellung von Dokumenten und Gutachten eingearbeitet. Er war sozusagen als »Mann der ersten Stunde« seit der Gründung der PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG mit Arno Urban, Matthias Demmel und Rüdiger Müller nicht wegzudenken. Beim Neubau der ersten Prüfhalle war es Andreas Nerz, der diese entscheidend mitgestaltet und konzipiert hat. Er ist mit allen Prüfbereichen vertraut und immer mit vollem Engagement für das Team wie auch für die Kunden zur Stelle. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung hat er sich ein herausragendes Wissen im Prüfwesen erarbeitet, von dem die Kunden – aber auch das PfB–Team – täglich profitieren. Bereits seit 2017 war er neben Rüdiger Müller stellvertretender Institutsleiter.

Zudem hat das PfB mit Dirk Jakob einen neuen Mann für den Bereich Sonderprüfungen gewinnen können. Für die Normungsarbeit ist sei 1. Juni zudem Timo Nerz mit im Team. Auch in den Bereichen Einbruch und Bauakustik soll das Team noch dieses Jahr weiter wachsen.

Mehr Branchennews…