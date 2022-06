Neue Ausrichtung im Jubiläumsjahr

Die Profine-Marke Kömmerling feierte am vergangenen Wochenende (25./26. Juni 2022) mit zahlreichen Partnern aus Handwerk, Handel, Wirtschaft und Politik ihren 125. Geburtstag. Am Freitag konnte Profine-Chef Dr. Peter Mrosik als prominentesten Gast die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer begrüßen.

Im 125sten Jubiläumsjahr stellt sich Kömmerling mit der Neuausrichtung seiner Marke für die Zukunft auf. Im Mittelpunkt steht das Thema „Nachhaltigkeit“. Nach außen hin sichtbar wird dies durch einen neuen Markenauftritt mit neuem Logo und Slogan. Das neue Kömmerling-Logo zeigt in abstrahierter Form natürliche Elemente wie Sonne und Wasser und nimmt die Zirkularität auf. Warme Farben stehen für Leben, Aufbruch und Zukunft. Mit diesen eigenständigen visuellen Markenelementen will sich sich Kömmerling in der Kommunikation vom Wettbewerb differenzieren.

Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter von Profine, zu den Hintergründen des Marken-Relaunchs: „Verantwortung zu leben, heißt, die Zukunft zu beschützen. Es ist an uns, den branchenführenden Unternehmen dieser Zeit, heute einen Unterschied zu machen. Unser Ziel ist der nachhaltige Kreislauf für hochwertige Produkte aus Kunststoff. Wir entwickeln heute die richtigen Lösungen für morgen und setzen Maßstäbe für eine schützenswerte Zukunft. Dafür steht unsere Marke Kömmerling.“

Die Profine GmbH ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und Trocal an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten Profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit über 3000 Mitarbeiter