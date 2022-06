»Die Gute Form« wieder live zu sehen

Nach zwei Corona-Jahren ohne öffentliche Präsentation ist die Gesellenstückausstellung »Die Gute Form« zurück auf der Bühne. Vom 6. bis 10. Juli präsentiert Tischler Schreiner Deutschland den Bundesgestaltungswettbewerb live auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München. 21 einmalige Möbelprojekte, allesamt bereits auf Innungs- und Landesebene prämierte Gesellenstücke, zeigt der Bundesentscheid, bei dem die Arbeiten nun erneut ausgezeichnet werden – für ihre Idee, Formgebung, Funktion und Konstruktion.

Neben der Sonderkategorie »Publikumspreis« gibt es auch ein Expertenvotum. Dafür ermittelt eine Fachjury die drei Bundessieger und die Sonderpreise in den Kategorien Massivholz, Beschlag und Oberfläche. Die offizielle Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Zuge der Preisverleihung, die Tischler Schreiner Deutschland am 10. Juli in München feiert.

Publikumsliebling gesucht

Beim Publikumsliebling 2022 kann jeder mitmachen. Alle Exponate des Wettbewerbs werden auf der Webseite von Tischler Schreiner Deutschland einzeln vorgestellt. Am Ende jeder Kurzpräsentation befinden sich zwei Links. Der erste führt zur Abstimmung via Facebook, der zweite via Instagram. Gezählt werden alle Likes, die bis einschließlich 10. Juli 2022 (12.00 Uhr) auf die jeweiligen Posts entfallen. Publikumsliebling wird, wer die meisten Stimmen erhält.