Versteckt im Neandertal

Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung haben die angehenden Tischlerinnen und Tischler endlich wieder die Chance, ihre kreativen Ideen in die Tat umzusetzen.

Das Projekt ist zur Mitte der Ausbildungszeit eine Übung für das finale Gesellenstück. Die Auszubildenden haben die Möglichkeit von der ersten Entwurfsidee bis zum eigenen Kleinmöbel alles selbständig zu planen und zu fertigen. Das diesjährige Thema entwickelte sich wie jedes Jahr aus Vorschlägen der Auszubildenden und lautet „versteckt”. Diese Aufgabe stellt eine enorme Herausforderung dar, denn »versteckt« wird von jedem anders verstanden. Mit dem Formgebungsbeauftragten des Fachverbandes Tischler NRW Hans Christoph Bittner entwickelten die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, den 30.03.2022 erste Ideen zu Design und Konstruktion.

In dieser Woche – am Montag, den 4. April und Dienstag, den 5. April – wird im Berufskolleg gestaltet, geplant, gerechnet und gezeichnet, um dann die Entwürfe handwerklich am Mittwoch und am Donnerstag im jeweiligen Ausbildungsbetrieb zu fertigen. Wir freuen uns auf ausgefallene und interessante Ergebnisse. Spannend wird es also wieder, wenn am Freitag die Auszubildenden der Tischlerinnung des Kreises Mettmann im Berufskolleg Neandertal ihre Kleinmöbel präsentieren und erläutern wie sie Designelemente oder Geheimfächer in ihren Entwürfen »versteckt« haben. Die originellsten Entwürfe und die beste handwerkliche Umsetzung erhalten eine Auszeichnung.

Ausstellungszeiten für Interessierte

Die Ausstellung wird mit der Siegerehrung um 13:00 Uhr am 8. April 2022 im Foyer von Gebäude C des Berufskollegs Neandertal eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Darüber hinaus kann die Ausstellung der Kleinmöbel im Berufskolleg Neandertal zu folgenden Zeiten besucht werden:

Freitag, 8. April 2022 von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Samstag, 9. April 2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Berufskolleg Neandertal

Koenneckestr. 25

40822 Mettmann

Tel. +49 2104 9504-0

www.berufskolleg-neandertal.de



