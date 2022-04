Umsatzwachstum im Meisterteam hält an

Die Verbundgruppe Meisterteam setzt ihren Wachstumskurs auch 2022 weiter fort. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurde ein zentral regulierter Umsatz von 4,7 Mio. Euro generiert, das sind 20 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Für das Jahr 2021 meldet die Gruppe einen Umsatz von 29,45 Mio. Euro. Im Vergleich zu 2020 entspricht das einer Steigerung von 15 Prozent. Der Meisterteam-Aufsichtsrat sieht die Entwicklung mit Blick auf steigende Preise für Rohstoffe und Energie realistisch. Die Basis sei aber gestärkt worden. Die gute Entwicklung werde zu einem großen Teil vom Wunsch der privaten Kunden nach mehr Komfort in den eigenen vier Wänden getragen.

Die Bedeutung der Partnerschaft zwischen dem produzierenden Handwerk und den Vertragslieferanten des Meisterteams betonte der Aufsichtsrat bei seiner jüngsten Sitzung in Haaksbergen. Das Gremium tagte dort zusammen mit der Meisterteam-Geschäftsführung beim Lieferanten Reinaert Deuren BV. Reinaert stellt Objekt- und Funktionstüren aus Holz und Holzwerkstoffen an zwei Standorten in Haaksbergen und im deutschen Saterland her. Das Unternehmen produziert jährlich etwa 280.000 Türen und 50.000 Zargen hauptsächlich für den deutschen Markt. Seit Ende 2020 ist Reinaert Vertragslieferant des Meisterteams.