Makita seit 45 Jahren auch in Deutschland

In diesem Jahr feiert die deutsche Vertriebsniederlassung von Makita ihr 45-jähriges Jubiläum. Der japanische Werkzeughersteller hat sich innerhalb kurzer Zeit bei professionellen Anwendern und im Industriebereich als Partner etabliert. Heute gehört Makita zu den stärksten Werkzeugmarken auf dem deutschen Markt und setzt mit innovativen Technologien sowie Produktentwicklungen immer wieder neue Trends.

Die Zentrale der 1977 gegründeten Makita Werkzeug GmbH befindet sich seit 2011 am Standort Ratingen. Der Standort verfügt neben moderner Verwaltungs- sowie Logistikflächen zusätzlich über einen Servicebereich mit Werkstatt und Schulungscenter. Unterstützt wird der Service durch über 50 Partner, die flächendeckend in Deutschland vertreten sind. Zusätzlich unterhält Makita seit 2019 eigene Makita-Service-Center in den Großstädten Hamburg, Berlin, Hannover und Frankfurt a.M.. Die Standorte der Makita Service-Center werden deutschlandweit stetig ausgebaut.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie bietet die Marke ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken Werkzeugen. In das weltweit größte 18 V-Li-Ionen-Akku-Sortiment eines Herstellers reihen sich im Jahre 2022 bereits über 380 Akku-Geräte für verschiedenste Einsatzbereiche ein. Die Leistungsklasse »XGT« erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- und benzin-betriebenen Maschinen vorbehalten waren und bricht somit in eine neue Akku-Dimension auf.

Die Geschäftsführer der Makita Werkzeug GmbH, Yoshiyuki Katsuyama und Franz Claes, freuen sich über den konstanten Erfolg in Deutschland. Der Zukunft sehen beide Geschäftsführer positiv entgegen und erwarten weiteres Wachstum für die Marke Makita auf dem deutschen Markt.