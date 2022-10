Info-Wochenende in Bad Wildungen

Am Wochenende 14./15. Oktober können sich Interessierte aus den Bereichen Holzverarbeitung, Holzbearbeitung und Holzhandel über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten an der Holzfachschule Bad Wildungen informieren. Nach der Begrüßung am Freitag Nachmittag erhalten die Besucher Infos zu den Inhalten, Voraussetzungen und zum Ablauf der Lehrgänge. Am Samstag findet ein Rundgang und Besichtigung der Werkstätten sowie der Schulungsräume statt.

Während des gesamten Wochenendes wohnen die Teilnehmer kostenfrei im Internat der Holzfachschule – Verpflegung inklusive.