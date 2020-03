Für die beiden Fachmessen Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale gibt es einen neuen Termin. Angesichts der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus und unter Berücksichtigung der vom Krisenstab der Bundesregierung beschlossenen Prinzipien zur Risikobewertung von Großveranstaltungen und der aktuellen Empfehlung des Bayerischen Staatsregierung für internationale Messen, haben der VDMA Holzbearbeitungsmaschinen und die NürnbergMesse beschlossen den Messeverbund auf den 16. bis 19. Juni 2020 zu verschieben. Im Jahr 2022 sollen Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale dann wieder im März stattfinden.

Der Messeveranstalter will außerdem allen angemeldeten Ausstellern für die Teilnahme im Juni 2020 aufgrund der besonderen Umstände eine einmalige Gutschrift in Höhe von 20 Prozent auf die bereits fakturierte Standmiete geben und die eingelösten Eintrittsgutscheine für Besucher dieses Jahr nicht in Rechnung stellen.

Dr. Bernhard Dirr, Geschäftsführer VDMA Holzbearbeitungsmaschinen: »Klar ist, dass die kommende Holz-Handwerk in einem besonderen Umfeld mit speziellen Herausforderungen stattfinden wird. Dennoch sind wir überzeugt, gemeinsam mit der NürnbergMesse den bestmöglichen Alternativtermin gefunden zu haben.«

Dr. Christian Wenzler, Hauptgeschäftsführer Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, ergänzt: »Als Vertreter des Schreinerhandwerks halten wir den neuen Termin vor der Sommerpause für eine sinnvolle Alternative. Aussteller und Besucher erhalten so noch im ersten Halbjahr 2020 die Möglichkeit, sich über Neuheiten auszutauschen. Die Messe ist und bleibt auch im Juni der Pflichttermin für den Schreiner.«

9. März 2020