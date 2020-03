Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase in der Region Aachen mit rund 4.000 Betrieben listet das Start-up Das Handwerk.de nun über 22.000 Betriebe und 800 Innungen in ganz Deutschland – Tendenz steigend. Die Internetplattform, auf der sich Innungsmitglieder günstig ein individuelles Profil und somit einen professionellen Onlineauftritt aufbauen können wächst also in die Fläche.

»DasHandwerk.de ist für professionelle Handwerksbetriebe die perfekte Plattform, um sich zu präsentieren und von exklusiven Vorteilen zu profitieren«, betont Ludwig Voss, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Aachen, und meint damit auch die in die Plattform integrierte Vorteilswelt. Sie bietet Handwerksbetrieben exklusive Rabatte bei Partnerunternehmen wie Mewa oder Telekom.

Auch bei der Suche nach neuen Mitarbeitern und Auszubildenden hilft das Portal: Denn Auszubildende und Facharbeiter haben mit der Plattform eine zentrale Anlaufstelle auf der Suche nach Betrieben, bei denen Qualität und Seriosität im Vordergrund stehen.

DasHandwerk.de ist eine Internetplattform der Handwerk Digital GmbH aus Aachen. Sie stellt Handwerksbetrieben einfache Instrumente für eine bessere Onlinepräsenz zur Verfügung.

9. März 2020