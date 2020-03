Die SCM Group aus Rimini hat das Jahr 2019 mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro abgeschlossen. Dies entspricht in etwa den Rekordzahlen von 2018 und auch der Prognose. Die Aufträge bewegen sich in den letzten Monaten wieder auf Vorjahresniveau. Eine Verbesserung zeichnet sich bei der Nettofinanzposition ab, die bei mehr als 70 Millionen Euro liegt. Der Konzern spricht angesichts der Zahlen in allen strategischen Märkten und in allen Geschäftsbereichen von einem positiven Jahr 2019.

7. März 2020