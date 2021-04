Der FV Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz startet am 14. April 2021 mit den kostenlosen »Virtuellen Tischler-Workshops« ein neues Online-Weiterbildungsformat: In fünf Workshops geht es um die Digitalisierung im Handwerk, die erfolgreiche Betriebsnachfolge sowie um Rationalisierungsreserven in der Werkstatt.

Die Themen und Termine sind:

14. April 2021, 18 Uhr: Endlich wieder Zeit für Handwerk – Prozessdigitalisierung richtig umsetzen

16. April 2021, 18 Uhr: Von der Idee zum digitalen Projekt – Strategie, Umsetzung und Förderung

Christoph Krause, Digitalisierungsexperte, Kompetenzzentrum Digitales Handwerk

23. April 2021, 18 Uhr: Mitarbeiter finden und halten – Digitale Kommunikation, Führung und Kultur

Christoph Krause, Digitalisierungsexperte, Kompetenzzentrum Digitales Handwerk

26. April 2021, 18 Uhr: Betriebsnachfolge erfolgreich gestalten – Auf in die Zukunft

Dittmar Manns, Betriebsnachfolge-Berater, Handwerkskammer Kassel

Dittmar Manns, Betriebsnachfolge-Berater, Handwerkskammer Kassel

30. April 2021, 18 Uhr: Suchst Du noch oder fertigst Du schon? Rationalisierungsreserven in der Werkstatt aufdecken und wirklich verändern

Martin Buck, Tischlermeister und Experet für Werkstattorganisation, Buck.Optimal

Martin Buck, Tischlermeister und Experet für Werkstattorganisation, Buck.Optimal

Interessenten melden sich bitte vor der Teilnahme per E-Mail bei Nicole Hesse an unter: hesse@leben-raum-gestaltung.de

Weitere Infos unter unter leben-raum-gestaltung.de/veranstaltungen/tischler-workshops.