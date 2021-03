Das Keynote-Programm der „HettichXperiencedays“ geht weiter: Am Dienstag, 30. März ist der international renommierte Informatiker Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher ab 15 Uhr im Hettich Forum zu Gast. In seinem Vortrag »Was Nationen und Unternehmen tun müssen, um der Welt global zu helfen« gibt Redermacher Antworten auf die drängensten Fragen unserer Zeit: Durch eine exponentielle Bevölkerungszunahme und die weltweite Verbreitung des westlichen Wirtschafts- und Lebensmodells werden lebensnotwendige Rohstoffe immer knapper. Ein »Weiter so!« führt unausweichlich zum Kollaps.

Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher ist Professor für Informatik an der Universität Ulm und Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Präsident des Senats der Wirtschaft e. V., Bonn, Vizepräsident des Ökosozialen Forum Europa, Wien sowie Mitglied des Club of Rome. Bekannt geworden ist er durch sein Eintreten für eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft und durch sein Engagement in der Global Marshall Plan Initiative, die sich seit 2003 für eine gerechtere Globalisierung, für eine »Welt in Balance«, einsetzt.

Wer sich als Fachbesucher auf dem Portal xdays.hettich.com registriert, kann online an diesem spannenden Live-Event teilnehmen.

Der Live-Stream über das Portal xdays.hettich.com startet auf Deutsch um 15:00 Uhr MEZ und auf Englisch um 18:00 Uhr MEZ.