Die Technische Hochschule (TH) Rosenheim veranstaltet am 30. März von 10 bis 18 Uhr einen virtuellen Schnuppertag und stellt ihre Studiengänge vor. Besonders die Themenbereichen Holz, Energie und Bau stehen dieses Jahr im Fokus.

Interessierte können sich u. a. über diese Bachelorstudiengängen informieren und einfach und bequem von zu Hause die TH Rosenheim via Videos kennenlernen, sich Vorträge über alle Bachelorstudiengänge anhören sowie an Online-Vorlesungen und-Fachvorträgen teilnehmen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit mit der Studienberatung, Professor*innen, Mitarbeitenden aller Fakultäten und Studierenden per Video zu chatten und Fragen zu stellen. Außerdem gibt es allgemeine Infos rund ums Studium wie etwa Studienvorbereitung, Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalte und duale Studienangebote.

Für die Teilnahme am virtuellen Schnuppertag ist keine Anmeldung nötig. Einfach auf der Webseite www.th-rosenheim.de/virtueller-schnuppertag.html vorbeikommen, sich informieren und austauschen.