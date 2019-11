Der Onlineshop Fensterblick.de für maßgeschneiderte Fenster, Türen und Rollläden zählt zu den 500 Unternehmen Deutschlands mit dem größten Umsatzwachstum zwischen den Jahren 2015 und 2018. Beim Ranking »Wachstumschampion 2020« des Nachrichtenmagazins Focus in Zusammenarbeit mit Statista hat das in Berlin ansässige Unternehmen in der Kategorie Einzelhandel (inklusive Versandhandel und E-Commerce) den ersten Platz erreicht. Im branchenübergreifenden Gesamtranking belegt Fensterblick den elften Platz. Es ist dabei das einzige Unternehmen aus der Fenster- und Türenbranche, das sich in der preisträchtigen Auflistung unter den ersten zwanzig Unternehmen wiederfindet.

In den bewerteten Jahren konnte der Fenster- und Türenbauer mit seinem Onlineshop Fensterblick.de ein durchschnittliches Jahreswachstum von 212 Prozent erzielen. Damit liegt der Onlineanbieter für Bauelemente noch vor Branchenriesen wie Bettzeit, Zooplus oder Zalando.

Christian Kaminski, einer der Gründer und Geschäftsführer von Fensterblick.de, zeigt sich sehr erfreut über das Ergebnis: »Wir sind stolz auf unser fantastisches Abschneiden beim Focus Wachstumschampion 2020. Unser rasantes Wachstum und die Vielzahl zufriedener Kunden verdanken wir nicht nur unserem innovativen Konzept, sondern vor allem auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.«

Focus präsentierte dieses Jahr bereits zum fünften Mal die wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands. In einer branchenübergreifenden Erhebung ermittelt das Nachrichtenmagazin zusammen mit dem Statistikunternehmen Statista die 500 Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum zwischen den Jahren 2015 und 2018. Wesentliche Kriterien für eine Berücksichtigung sind dabei, dass die teilnehmenden Unternehmen eigenständig agieren und ihren Hauptsitz in Deutschland haben.

15. November 2019