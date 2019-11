Bei den Deutschen Meisterschaften der Tischler und Schreiner an der Kinzig-Schule in Schlüchtern hat Paul Klotzsche aus Pirna (Sachsen) das beste Ergebnis erzielt und so den Praktischen Leistungswettbewerb (PLW) auf Bundesebene gewonnen. Ausgebildet wurde Klotzsche bei den Deutschen Werkstätten Hellerau. Der zweite Platz ging an Sven Schröder, der in der Schreinerei Sponsel in Fuchsstadt (Bayern) sein Handwerk erlernt hat. Den dritten Platz belegte Lukas Cramer aus Niedersachsen, ausgebildet bei Dock Zwo – Die Tischlerei in Emden.

Ein handwerklicher Barhocker mit 16 klassischen Verbindungen – alle von Hand ausgeführt; dazu zwei innen liegende Fasen und etliche weitere Herausforderungen, die Tischler und Schreiner in der Ausbildung zu bewältigen lernen. Doch das ganze Repertoire auf einmal und in nur 18 Stunden abzurufen, so dass am Ende alles sitzt, so etwas schaffen nur echte Profis.

Im hessischen Schlüchtern waren es 15 Landesmeister und eine Landesmeisterin, die sich bei den Deutschen Meisterschaften dieser Aufgabe stellten.

TSD-Vizepräsident Stefan Zock beglückwünschte die Teilnehmer zu ihren hervorragenden Leistungen und machte deutlich, dass dieser aufregende Höhepunkt in der noch jungen Karriere erst den Anfang glänzender Zukunftsaussichten markiere. So galt sein Dank neben den Unterstützern und Partnern vor allem den Ausbildungsbetrieben, deren Engagement auch in diesem Jahr mit über 7.000 Gesellenbriefen entscheidend zur Fachkräftesicherung in der Branche beiträgt.

Den Wettkampf samt Videodokumentation kann man unter www.tischler-schreiner.de/plw-2019-live nacherleben.

14. November 2019