Der Fassadenbereich macht laut des Verbandes Fenster und Fassade (VFF) derzeit mit zwei Trends auf sich aufmerksam: »Transparenz und Funktionalität« und »Elementiertes Bauen«. »Maximale Transparenz und ein Panoramadesign sind in der modernen Architektur en vogue. So werden beispielsweise die Fassaden-Profilansichtsbreiten schmaler, um den Glasanteil zu erhöhen«, berichtet VFF-Geschäftsführer Frank Lange. Gleichzeitig bestehe der Wunsch nach einem nahtlosen Design bei gleichzeitig höchster Funktionalität. Um dies zu erreichen, werden Öffnungsflügel im Tragwerk der Fassade platziert, sodass keine Einspannblendrahmen mehr zu sehen sind. Dabei entsteht ein harmonisches Fassadenbild bei im Idealfall automatisierter Öffnungs- und Lüftungsfunktion.

Vorgefertige Elemente beliebt im urbanen Raum

Außerdem sieht der VFF-Geschäftsführer einen Trend hin zum so genannten »Elementierten Bauen«. Dies kommt vor allem im urbanen Raum zum Einsatz, wo Baufläche ein knappes Gut ist und Gebäude auf engstem Raum in die Höhe gebaut werden müssen. Hier kommt die konventionelle Pfosten-Riegel-Fassade wegen oft sehr enger Baustellen und der fehlenden Möglichkeit, hohe Gerüste zu stellen, an ihre Grenzen. »Die Konsequenz daraus sind zunehmend vorgefertigte Fassadenelemente, die leichter verbaut werden können sowie maximalen Komfort und eine gute Energieeffizienz bieten«, so Lange, und er erklärt weiter: »Auch in der Gebäudesanierung kommen vorgefertigte Gesamtkonstruktionen im Rahmen des seriellen Bauens immer mehr zum Einsatz.«

Auch bei »gewöhnlichen« Fenstern spielen guter Komfort und eine hervorragende Energieeffizienz eine Rolle. Sie machen aktuell mit gleich drei grundlegenden Entwicklungen auf sich aufmerksam. »Da wäre zum einen die Reduzierung der Ansichtsbreiten zu nennen. Ähnlich wie bei Fassadenelementen werden Fenster heute auf Wunsch der Kunden hin immer filigraner«.

5. Dezember 2019